Incêndio atinge barracos ao lado de linha de trem no Rio

RIO - Um incêndio atingiu ao menos 20 barracos na manhã desta segunda-feira, 1º, em Del Castilho, na zona norte do Rio, ao lado da linha férrea. Bombeiros do quartel do Méier, na zona norte, foram acionados. Não há registro de feridos. Ainda não se sabe o que provocou o incêndio.

A SuperVia, concessionária que opera os trens do Rio, informou que, por volta de 8h50, a circulação do ramal de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, foi interrompida. As operações no ramal foram retomadas às 9h30, mas com intervalos irregulares.