Incêndio atinge cobertura de prédio em Ipanema, na zona sul

RIO - Um incêndio atingiu um prédio em Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira, 18. O fogo começou por volta de 7h na cobertura de um prédio na Rua Prudente de Moraes. Bombeiros do quartel de Copacabana controlaram as chamas por volta de 8h.

De acordo com os bombeiros, uma pessoa precisou ser atendida, mas ainda não há informações sobre sua identidade e estado de saúde. Ao menos duas pessoas que estavam na cobertura precisaram ser resgatadas com uma escada Magirus.

De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, duas faixas da Rua Prudente de Morais estavam fechadas para os motoristas por volta de 8h20 para a atuação do Corpo de Bombeiros.