Incêndio atinge o Morro dos Cabritos, no Rio

SÃO PAULO - Um incêndio de grandes proporções atinge a região do Morro dos Cabritos, na madrugada deste domingo, 20, no bairro Lagoa, zona sul do Rio. Segundo relato de moradores, o fogo atinge a região desde as 23 horas de sábado, 19. Um balão pode ter provocado o incêndio.

De acordo com o canal de TV, Globo News, o incêndio pode ser visto por diversos pontos da cidade fluminense e de Niteroi. O fogo consome a área de mata. Não há informações ou relatos de casas atingidas. Os bombeiros têm dificuldade de chegar ao local, pois o fogo está espalhado em toda a região do morro, que da acesso aos bairros de Humaitá, Ipanema e Copacabana. Mais de 80 homens do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro trabalham para combater o fogo.

Além disso, um internauta publicou no site de vídeos, YouTube, as imagens do incêndio.