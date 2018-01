Incêndio atinge supermercado na zona oeste do Rio de Janeiro

RIO - Um incêndio, iniciado por volta de meia-noite desta terça-feira, 17, atingiu um supermercado da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, não há informações sobre vítimas e, às 8h da manhã desta terça-feira, as chamas já haviam sido controladas, mas as seis equipes envolvidas no combate ao incêndio permaneciam no local.

A operação desta madrugada mobilizou homens do Quartel da Barra da Tijuca e do Grupamento de Buscas e Salvamentos (GBS) do bairro, além de bombeiros dos quartéis do Recreio, também na zona oeste, Centro, Copacabana e Gávea, na zona sul. O incêndio não provocou bloqueios no trânsito.

Na tarde de domingo, 15, um incêndio atingiu o Shopping Downtown , no mesmo bairro. Imagens feitas pela GloboNews mostraram chamas no segundo andar no bloco onde funcionam as 12 salas de cinema da rede Cinemark. Não houve feridos.

As causas do incêndio ainda estão sendo averiguadas, mas a informação inicial é de que as faíscas começaram a partir de um problema no grupo de geradores dos cinemas.