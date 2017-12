Incêndio em alojamento da UFRJ deixa estudantes feridos

RIO - A residência estudantil do câmpus da Universidade Federal do Rio (UFRJ), na Ilha do Governador, na zona norte, sofreu um incêndio na madrugada desta quarta-feira, 2. Um estudante que tentou fugir do fogo sofreu uma fratura na perna, e outros três tiveram ferimentos menos graves ou inalaram fumaça. O incêndio afetou uma das alas do complexo, que abriga 165 estudantes, e atingiu oito apartamentos.

O fogo começou por volta das 4 horas, em um dos quartos do primeiro andar, e só foi controlado por volta das 5h30. A energia elétrica do prédio foi desligada, por orientação dos bombeiros.

A residência estudantil fica a poucos metros de uma unidade do Corpo de Bombeiros, que atuou no prédio com 16 viaturas.

De acordo com a reitoria da universidade, a causa do incêndio "será investigada pelas autoridades competentes, com acompanhamento da Superintendência-Geral de Políticas Estudantis (SuperEst) e da Prefeitura da UFRJ".

Ainda segundo a nota da universidade, representantes da reitoria estão desde a manhã no local, prestando apoio aos estudantes e atuando nas demandas emergenciais.

"Apesar do incêndio, não há pânico no prédio, e estudantes aguardam instruções da reitoria", informou a nota. "A reitoria lamenta profundamente o fato e reforça que acompanhará de perto a situação, dando prosseguimento às políticas de assistência estudantil pautadas pelo atendimento integral ao estudante."