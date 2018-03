Inspirado em SP, governo do Rio vai adotar Poupatempo

O governo do Estado do Rio de Janeiro informou que pretende adotar uma programa de acesso do cidadão às informações e serviços públicos nos moldes do Poupatempo, criado em São Paulo em 1996. Segundo o site do governo, a idéia já está em discussão pelo governador Sérgio Cabral, e a proposta é promover a migração do RioSimples - modelo de prestação de serviços públicos que reúne vários órgãos das esferas federal, estadual e municipal num mesmo espaço físico - para um programa inspirado no modelo paulista, que no estado se chamará Rio Poupatempo.