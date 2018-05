Intenso tiroteio na Rocinha fecha estrada no Rio de Janeiro

RIO - Um intenso tiroteio na favela da Rocinha, zona sul do Rio de Janeiro, interditou a estrada Lagoa-Barra, sentido São Conrado, por cerca de 1 hora na manhã desta terça-feira, 1. Policiais do Batalhão de Choque estão na comunidade realizando uma operação. Desde às 9h, os moradores da comunidade relatam confrontos na região, nas redes sociais. Alguns afirmam estarem sem luz.

A Polícia Militar informou que, por conta dos confrontos, a via foi fechada "a fim de preservar a segurança dos motoristas". O Centro de Operações do Rio orienta, como alternativa, motoristas seguirem pela Avenida Niemeyer como rota alternativa. Mesmo após a liberação da via, a PM informa que ainda atua no local e que há possibilidades de novas interdições na região.