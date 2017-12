Interdições da Perimetral complicam trânsito no Rio

Motoristas e passageiros de ônibus enfrentam dificuldades para chegar e passar pelo centro do Rio na manhã desta segunda-feira, 28 primeiro dia útil após o fechamento da avenida Rodrigues Alves, na Região Portuária, para a remoção definitiva do Elevado da Perimetral (o equivalente carioca ao Minhocão). As duas pistas da Rodrigues Alves, entre o estacionamento da Rodoviária Novo Rio e a avenida Professor Pereira Reis, estão fechadas desde as 8h de sábado.

O trecho só tem previsão de reabertura para o segundo semestre do ano que vem, quando já estiver pronta a Via Expressa que substituirá a Perimetral. Com a interdição, mais de 200 linhas tiveram seus itinerários alterados, além de ruas com sentidos modificados. As principais vias de acesso ao centro têm trânsito congestionado nesta manhã, como a Binário do Porto e a avenida Brasil, onde a retenção já chega ao cruzamento com a Linha Amarela, na altura de Bonsucesso, na zona norte do Rio.