Interpol prende iraniano acusado de tráfico de drogas no RJ

Policiais Federais da Interpol prenderam o traficante iraniano Jafar Hajbrahim, de 42 anos, no Rio de Janeiro. O traficante, acusado de tráfico de cocaína na Inglaterra, foi preso na madrugada de sábado, 28. Hajbrahim fugiu para o Brasil em 2001, quando passou a morar no Rio. Casado com uma brasileira, o iraniano tem um filho brasileiro, por isso conseguiu adquirir permanência no Brasil. Desde que se instalou no País, Hajbrahim passou a se dedicar ao ramo empresarial de casas noturnas e restaurantes. Ao ser preso, o iraniano dirigia um carro blindado, avaliado em cerca de US$ 100 mil. Ele foi detido após o cumprimento de Mandado de Prisão Preventiva para Extradição expedido pela Ministra Ellen Gracie, do Supremo Tribunal Federal (STF).