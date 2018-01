Jacaré usado por traficante para ameaçar rivais é apreendido

RIO - A polícia apreendeu nesta quinta-feira, 3, um jacaré que era mantido pelo traficante Rodrigo da Silva Caetano, conhecido como Motoboy, em um terreno ao lado de sua casa, na favela Nova Holanda, no complexo da Maré, na zona norte do Rio. A casa do traficante foi cercada e invadida pelos policiais, mas ele conseguiu fugir.

Segundo a polícia, o animal foi adotado pelo traficante para amedrontar rivais e mesmo subordinados e era mantido acorrentado. "Até as pessoas que trabalhavam com ele e cometiam algum tipo de erro eram amedrontadas pelo jacaré", contou o delegado da 21ª DP (Bonsucesso), Delmir Gouvea.

A operação da Polícia Civil foi promovida em conjunto por agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e de duas delegacias da zona norte (21ª e 27ª, que fica em Vicente de Carvalho).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um adolescente de 16 anos foi morto durante suposto confronto com os policiais. O nome dele não havia sido divulgado até a tarde desta quinta-feira.

Um suspeito foi preso: Clayton Paulino, de 22 anos, é acusado de ser traficante e praticar sequestros.

Além do jacaré, foram apreendidas mil pedras de crack, grande quantidade de maconha, uma luneta, 50 munições 9mm, dez munições ponto 40 e oito carregadores de fuzil.