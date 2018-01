Jardim Botânico ficará fechado para obras durante a semana

O Jardim Botânico de São Paulo, localizado na zona sudeste da Capital, vai ficar fechado, temporariamente, de 4 a 28 de março, de segunda a sexta-feira, para visitação pública. Nos finais de semana, o Jardim Botânico permanecerá aberto ao público. O motivo são as obras de regeneração do Córrego Pirarungaua, um dos formadores do Riacho do Ipiranga, cuja nascente está dentro dos limites da Instituição. Segundo a Cetesb, grande parte da área já foi isolada com tapumes, mas segundo a diretora do Instituto de Botânica, Vera Bononi, a movimentação de terra, em fase de grande circulação de caminhões e retroescavadeira, apresenta risco à segurança do público. A revitalização vai permitir que as águas do córrego possam ser vistas, já que corriam por um canal subterrâneo construído em 1940, e dar condições técnicas de suportar a vazão do Córrego Pirarungaua. A obra atende os princípios estabelecidos no Plano de Manejo do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, o qual fornece diretrizes para recuperação dos corpos d'água do Parque.