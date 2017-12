Jovem de 16 anos é a 15ª vítima de bala perdida em 10 dias

Atualizada às 20h39

RIO - O adolescente Rafael Sales Silva, de 16 anos, foi baleado nas costas, na noite desta segunda-feira, 26, perto de sua casa no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. O rapaz é a 15ª vítima de bala perdida em 10 dias na Região Metropolitana do Rio. O primeiro dessa série de casos ocorreu na tarde do dia 17.

Segundo a família, Rafael estava na rua soltando pipa quando foi atingido. Levado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, zona norte, ele foi submetido a cirurgia e não corre risco de morte. A polícia confirmou que houve um tiroteio entre PMs da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Fazendinha e criminosos, em uma região conhecida como Inferno Verde. Os policiais faziam ronda de rotina quando foram surpreendidos e atacados a tiros por criminosos. Eles revidaram, mas os bandidos conseguiram fugir. As armas dos policiais foram recolhidas para serem submetidas a perícia.

Outros casos. Desde o dia 17, pelo menos 14 pessoas foram atingidas por balas perdidas na Região Metropolitana do Rio. Quatro morreram.