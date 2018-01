Jovem é baleado na Rocinha e moradores fazem protesto

RIO - Um jovem de 24 anos foi baleado na noite desta sexta-feira, 16, durante uma blitz da Polícia Militar na Rocinha, zona sul do Rio. Adson da Conceição Figueiredo foi atingido com um tiro nas nádegas e está internado no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. Após o episódio, moradores da comunidade realizaram uma manifestação e bloquearam os túneis Zuzu Angel e Rafael Mascarenhas, na ligação entre Gávea e São Conrado.

De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, a via foi bloqueada por volta das 22h30 e liberada à 1h30. Os moradores protestavam contra a ação da polícia na região.

O comando da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Rocinha conta que os policiais "foram ameaçados por dois homens armados, que estavam a bordo de uma motocicleta", após checar denúncias em uma localidade conhecida como Roupa Suja.

Mas a mãe do jovem, Jaciene dos Santos Conceição, de 46 anos, contesta a versão da polícia. Ela afirmou à reportagem do jornal O Globo que o filho estava na garupa de uma mototáxi quando o piloto furou o bloqueio policial ao receber ordem de parada, possivelmente por estar sem a carteira de habilitação. Segundo Jaciene, o rapaz não estava armado, nem tem envolvimento com o tráfico de drogas, mas faz uso de entorpecentes. O caso foi registrado na 11ª Delegacia de Polícia (Rocinha).

À tarde, outro jovem já havia sido encontrado baleado em uma trilha que liga as comunidades Chácara do Céu e Rocinha. Em nota, o comando da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Vidigal informou que o rapaz, não identificado, "estava na região com amigos quando foi encontrado pelos policiais, que checavam denúncias de tráfico de drogas na área de mata". Ele foi atingido no braço e está internado no Hospital Municipal Miguel Couto.

O comando determinou a abertura de uma sindicância "para apurar a conduta de um policial da unidade". A ocorrência foi registrada na 15ª Delegacia de Polícia (Gávea).