Jovem de 18 anos morre após cair de trem na Baixada Fluminense

RIO - Um rapaz de 18 anos morreu na noite desta sexta-feira, 9, ao cair do trem, na estação de Nilópolis, na Baixada Fluminense. Ian dos Santos Torquato se desequilibrou e caiu no vão entre o vagão e a plataforma. O caso é investigado pela 57ª DP.

Policiais informaram neste sábado, 10, que o corpo de Ian foi levado para o Instituto Médico Legal (IML). Segundo informação da Globonews, duas testemunhas disseram que o vagão estava lotado e com as portas abertas. Em nota, a Supervia, concessionária responsável pelos trens urbanos, atribuiu o acidente a "imprudência de passageiros". Segundo a empresa, o rapaz caiu ao tentar "chutar um passageiro que estava na plataforma da estação de Nilópolis".

A Supervia diz que acionou o Corpo de Bombeiros às 21h50, "para atendimento a um homem que caiu no vão entre o trem e a plataforma (...) depois de impedir o fechamento das portas de um trem que seguia da Central do Brasil para Japeri". Testemunhas disseram que Ian se desequilibrou ao brincar com um companheiro que havia acabado de descer do trem.

A Supervia disse que o trem é de um modelo novo e destacou que "travar a porta ao longo do percurso é considerado crime por expor a vida e a saúde de terceiros".