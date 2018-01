Jovem morre após ação policial para recuperar caminhão roubado no Rio

Um jovem morreu na noite desta sexta-feira, 13, na zona norte do Rio, após uma ação da Polícia Militar que tentava recuperar um caminhão roubado.

Segundo informações do comando do 16º Batalhão da Polícia Militar, em Olaria, a polícia foi acionada na noite de sexta em razão do roubo do caminhão de um serviço de transporte expresso de encomendas.

O veículo foi localizado por policiais na comunidade Furquim Mendes, enquanto a carga do caminhão ainda era saqueada por criminosos.

De acordo com a polícia, não houve troca de tiros. Os policiais teriam pedido o reforço de um carro blindado, que na chegada à favela teria afugentado os criminosos.

Em seguida, os policiais teriam se aproximado do veículo e encontrado o corpo do jovem com marcas de tiros ao lado do caminhão.

O local do crime foi isolado. Peritos da Divisão de Homicídios apuram a morte do rapaz.