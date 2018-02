Jovem morre no Rio após ser agredido em assalto

Rio – Agredido por criminosos em um assalto, o jovem David Weber Rodrigues, de 18 anos, morreu neste sábado, 10, no Hospital Estadual Getúlio Vargas. O crime aconteceu na noite de 31 de janeiro, na Vila da Penha, zona norte do Rio. Ele sofreu traumatismo craniano, foi operado, mas não resistiu depois de uma parada cardiorrespiratória.

Ele voltava da casa da namorada, por volta das 23h, quando dois homens em uma moto tentaram roubar seu celular. Assustado, tentou correr, mas foi agredido com socos e chutes pelos bandidos até desmaiar. Os bandidos ainda passaram com a moto por cima dele, e escaparam do local.

O jovem havia acabado de ser aprovado para o curso de Física, na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).