Jovens hospitalizados após rave no Rio têm estado grave

Dois jovens, dos 18 hospitalizados após uma rave no sábado, 27, no Rio de Janeiro, continuavam internados na manhã desta segunda-feira, 29. Eles foram internados com sintomas de intoxicação por drogas após saírem da festa em Itaboraí, no Rio. Segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde, um jovem de 17 anos morreu na tarde de domingo devido a uma parada cardiorrespiratória. Benjamin Gonçalves, de 21 anos, continuava internado no Centro de Tratamento Intensivo, em coma alcoólico e seu estado era considerado gravíssimo na manhã desta segunda. Felipe Sardenberg Antunes, de 19 anos, foi atropelado por um caminhão na BR-101 e sofreu traumatismo craniano e fratura clavicular. Ele foi transferido na manhã desta segunda para o Hospital das Clínicas de Niterói. Os casos serão investigados por uma delegacia de Itaboraí, mas até às 11 horas desta segunda, o delegado Antônio Ricardo Lima Nunes, não havia sido localizado para dar mais informações.