RIO - A Justiça do Rio de Janeiro autorizou nesta terça-feira, 12, a transferência de Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157, para uma penitenciária federal. A decisão é da 20ª Vara Criminal do Rio, que atendeu a pedido da Secretaria de Segurança e do Ministério Público do Estado. Ainda não há definição sobre para qual presídio federal Rogério 157 será encaminhado.

No despacho, a juíza Tula Correa de Mello assinalou que a transferência é indispensável "a fim de possibilitar a garantia da ordem pública, com a continuidade à política de austeridade no combate ao crime organizado no Rio de Janeiro, fortalecendo assim a política de segurança pública do Estado".

Ainda segundo a decisão, "a medida garante a aplicação da lei penal e resguarda a instrução criminal, eis que preserva as testemunhas e permite o cumprimento das ordens judiciais sem qualquer interferência facilitada pela presença do custodiado no Estado, em local onde se encontram acautelados membros da referida organização criminosa".

Prisão

Chefe do tráfico na favela da Rocinha, na zona sul, e ligado ao Comando Vermelho (CV), Rogério 157 foi preso no último dia 6 em trabalho conjunto de forças federais e estaduais. Ele foi detido na Favela do Arará, na zona norte. Era o bandido mais procurado do Rio e disputava o comando do tráfico na Rocinha com Antônio Bonfim Lopes, o Nem, ligado à facção Amigo dos Amigos (ADA) e preso na Penitenciária Federal de Porto Velho.