Justiça bloqueia bens do presidente da Câmara do Rio

RIO - A Justiça do Rio de Janeiro determinou nesta terça-feira, 30, o bloqueio de bens do presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, vereador Jorge Fellipe (PMDB). Ele é investigado pelo Ministério Público em processo sobre uma denúncia de desvio de verbas públicas supostamente realizado por Rodrigo Bethlem (PMDB), que foi secretário municipal de Ordem Pública, de Assistência Social e de Governo. Bethlem foi casado com Vanessa Fellipe, filha do vereador.

O Ministério Público investiga uma denúncia de que Bethlem teria enviado dinheiro ilegalmente para cinco contas abertas em bancos da Suíça. Uma dessas contas foi aberta em nome de Jorge Fellipe. A decisão de bloquear os bens foi do juiz Alexandre de Carvalho Mesquita, da 3ª Vara da Fazenda Pública.

Ele decretou a quebra do sigilo bancário de todas as contas de Bethlem, de Felippe e também de Pedro Henrique Mairing. Os bens de todos os réus foram bloqueados pela Justiça.