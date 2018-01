Justiça decreta prisão temporária de suspeito de assassinato no metrô

Atualizado às 19h27

RIO - A Justiça do Rio de Janeiro decretou a prisão temporária, por 30 dias, de Edvardo Camelo Costa, acusado de ter matado o auxiliar de serviços gerais Alexandre de Oliveira, de 46 anos, durante assalto na Estação Uruguaiana, na região central na capital, na última sexta-feira, 10. O homem foi reconhecido pelo próprio irmão, que procurou a Polícia Civil para entregá-lo após ter visto imagens do circuito interno do metrô, divulgadas na última sexta-feira, que flagraram o suspeito dentro da estação.

A juíza Maria Isabel Pena Pieranti acatou pedido da Polícia Civil e ressaltou, em sua decisão, que o latrocínio (roubo seguido de morte) cometido foi mais uma "eloquente demonstração da desavergonhada criminalidade urbana que vem assolando, assustadoramente, esta cidade".

"A cada nova ocorrência similar vê-se que não se intimidam os delinquentes em agir em locais públicos, providos de câmeras e de vigilantes, muito movimento, à luz do dia. Covardemente audaciosos e vorazes, buscam o ganho fácil, mesmo que a vítima seja pessoa humilde e de parcos recursos", escreveu a magistrada. "O finado Alexandre de Oliveira era um simples office-boy que trabalhava fazendo depósitos e saques bancários."

Costa tem nove anotações criminais por roubos com uso de arma de fogo, estelionato e formação de quadrilha, segundo a Delegacia de Homicídios (DH). Com passagens pela polícia desde 2004, ele foi posto em liberdade pela última vez em março deste ano.

Oliveira foi sepultado na tarde do último sábado, 11, no Cemitério São Francisco de Paula, no Largo do Catumbi, na região central da cidade. Por volta das 13h de sexta-feira, ele foi abordado por três bandidos, um deles armado, na bilheteria da estação, uma das mais movimentadas do centro.

"Ao que parece, não houve reação, apenas o ato reflexo de segurar a mochila", contou o delegado Rivaldo Barbosa, chefe da Divisão de Homicídios. Com isso, um dos bandidos disparou, atingindo Oliveira no tórax e no pescoço. O bando fugiu com a mochila da vítima, que morreu no local.

Nesta segunda-feira, 13, o Procon Estadual abriu um processo administrativo para investigar a responsabilidade da concessionária MetrôRio no assalto. O objetivo é verificar se houve falha na segurança da Estação Uruguaiana.