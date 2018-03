Justiça quebra sigilo de envolvida na morte de Priscila Belfort

A Justiça autorizou a quebra de sigilo telefônico de Elaine Paiva da Silva, de 27 anos, que confessou ter participado do seqüestro e assassinato de Priscila Belfort, desaparecida desde maio de 2004. Caso as ligações do celular para Priscila sejam confirmadas, o promotor da 2ª Central de Inquéritos do Ministério Público de Niterói, Rubens Vianna, chamará para depor o namorado de Priscila na época, Luiz Cláudio Corrêa Fortes, filho do ex-deputado federal Márcio Fortes (PSDB). A irmã do lutador Vitor Belfort teria passado por três cativeiros durante os três meses e meio em que ficou seqüestrada até a sua execução. "Se encontrarmos o corpo e o exame de DNA confirmar a identidade de Priscila, vamos dar um passo gigantesco na resolução do caso", disse o delegado. Uma dívida de R$ 9 mil com o tráfico de drogas teria motivado o seqüestro e assassinato de Priscila Belfort, segundo Elaine. Elaine disse que a confissão aconteceu porque ela estava sendo ameaçada de morte por um dos membros da quadrilha. Ela contou que Priscila foi morta com quatro tiros, sendo o disparo fatal na cabeça. A dívida teria sido feita por Priscila e o namorado, que seria ligado ao tráfico de drogas. Busca A polícia iniciou na última quarta as buscas ao corpo de Priscila na Fazenda Nossa Senhora da Boa Esperança, na Estrada do Ipiba, em São Gonçalo (Grande Rio), onde foram encontrados e encaminhados para a perícia um osso, restos de uma camisa e uma sandália que supostamente seriam da jovem. A mãe de Priscila não acreditou no depoimento do Elaine e nega que a filha fosse usuária de drogas. "Não acredito em nada até que o corpo apareça. Essa pessoa está dizendo que minha filha tinha uma dívida de R$ 9 mil. Priscila tinha um carro no nome dela, que podia vender, e não saberíamos de nada. Não acredito que ela tinha essa dívida, nem envolvimento com nada. Temos que aguardar que apareça a verdade que essa mulher está encobrindo", afirmou Jovita Vieira. O ex-deputado federal Márcio Fortes (PSDB) disse que seu filho (Luiz Cláudio) "não quer falar com a imprensa porque a imprensa não tem nada a ver com isso. E eu tenho muito menos a comentar". Três pessoas denunciadas por Elaine estão presas: Aílton Conceição Lopes, o Tigre, apontado como traficante do Morro da Caixa D'Água, Silvana Luiz de Oliveira, ex-namorada de Elaine, e o filho dela Hugo de Oliveira Lopes. Todos negam o crime.