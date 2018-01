Ladrões fecham avenida e fazem arrastão na zona oeste do Rio

Pelo menos sete homens armados com fuzis realizaram um arrastão na Avenida das Américas, na altura do bairro de Guaratiba, zona oeste do Rio de Janeiro, no início da manhã desta domingo (9). Até as 16h, segundo a Polícia Civil, foram feitos quatro registros de ocorrência sobre o caso em delegacias próximas: dois de roubo de carro, e outros dois de roubo de moto.

O local do assalto fica próximo ao Campus Fidei (Campo da Fé), onde serão realizadas, nos dias 27 e 28 de julho, a vigília e a missa de encerramento da Jornada Mundial da Juventude. Os dois eventos contarão com a presença do papa Francisco.

Testemunhas disseram em depoimento que os ladrões utilizaram três carros para fechar a via e praticar os roubos: um Corolla prata, uma picape Captiva e um Golf branco. Agentes da 43ª Delegacia de Polícia (Guaratiba) estão em busca de imagens de câmeras de trânsito ou de segurança de estabelecimentos próximos para tentar identificar os ladrões. Ninguém havia sido preso até as 16h deste domingo.