Ladrões invadem casa de DJ Marlboro e levam R$ 250 mil

Fernando Luís Mattos da Matta, o DJ Marlboro, um dos criadores do funk carioca, teve seu apartamento no Rio de Janeiro furtado na madrugada deste domingo, 23. Segundo a polícia, os assaltantes levaram somente um cofre contendo R$ 250 mil. O crime foi registrado na 16º DP (Barra da Tijuca). Veja também: Funk se espalha pela periferia de SP Ouça relato de Bruno Paes Manso sobre febre paulista do funk Não havia ninguém no local na hora da invasão. Os ladrões tiveram acesso com autorização do porteiro. Segundo a polícia, eles chegaram no prédio por volta das 23h30 e entraram no apartamento com uma cópia da chave. Os assaltantes disseram ao porteiro que iriam buscar brindes que seriam distribuídos depois de uma festa. DJ Marlboro, descobridor de novos talentos da cena funk, estava em Foz do Iguaçu (PR) fazendo shows e deve chegar na noite deste domingo no Rio. O boletim de ocorrência foi registrado pela mãe do DJ. Policiais que investigam o caso irão solicitar as imagens gravadas pelo circuito interno de TV e irão elaborar o retrato-falado dos assaltantes com base no depoimento do porteiro. DJ Marlboro também está se tornando reconhecido fora do Brasil. Com shows na Europa e nos Estados Unidos, o músico ajuda a divulgar o ritmo com compilações como Rio Baile Funk - Favela Booty Beats, Slum Dunk presents Funk Carioca ou Favela on Blast. Matéria atualizada às 15h42