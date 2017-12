Lama interdita parcialmente trecho da Rio-Santos, no Rio

O trecho da rodovia Rio-Santos, na região de Garatucaia, em Angra dos Reis, no Rio, estava parcialmente interditado nesta sexta-feira, 9, após um cano de água, de um condomínio localizado ao lado da estrada, estourar. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a água que saía do cano se misturou à terra, provocando um enorme lamaçal na rodovia, na altura do quilômetro 453. Por volta das 13 horas, grande parte do barro já havia sido retirado, segundo a PRF e o trânsito começava a fluir normalmente.