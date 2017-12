Leia o samba-enredo de Mr. Catra para o desfile da Mocidade

Famoso como autor de funks com forte apelo sexual, como “Mama”, “Esper Matou o Zóide” e “Ela dá pra nois”, Mr. Catra, ou Wagner Domingues Costa, de 45 anos, agora investe em samba-enredo. Com sete amigos, o músico que tem três mulheres e 28 filhos compôs uma das 42 músicas inscritas no concurso que vai escolher o samba responsável por embalar o desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel, escola da zona oeste do Rio, no carnaval de 2015.

Leia o samba composto por Mr. Catra:

Enredo: “Se o mundo fosse acabar, me diz o que faria se só lhe restasse um dia?”

Autores: Mr. Catra, Leandro Euzébio, Hugo Reis, Ivo Patrô, Cassius Clay, Vinicius Nagem, Amado Osman e Karlinhos Guerreiro

Brilha no céu (uma estrela de luz)

Eterna guerreira (que nos conduz)

Se o carnaval (em cinzas acabar)

Com a Mocidade (eu vou a qualquer lugar)

Se o mundo fosse acabar (me diz)

O que você faria se só te restasse um dia

Vem nessa com a Mocidade

Meu coração é só felicidade

Vamos viver nessa hora

Tudo de bom pra valer

Cantar... zuar... sambar... pelado então ficar

Nada vai nos censurar

Eu quero é me acabar com você

Pode a Terra tremer (Bum!)

A poeira subir

Deixa a água invadir

Vamos extravasar

Viver um sonho hoje na Sapucaí

Abrir a porta do hospício

Deixar os loucos fugirem (por aí)

Dinamitar nossos carros, de loucura vou sorrir

De bem com a vida eu quero estar

Dar um susto na tristeza

Ir ao shopping e academia

E muita diversão tenho certeza

Bruxos, videntes, sábios a profetizar

Anunciam e vão testemunhar

E o amanhã o que será

O impossível é possível

Basta querer acreditar

Faço o convite a você

Vista a fantasia e vem sambar