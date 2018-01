Lula é atração na principal noite da Marquês de Sapucaí

Neste domingo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve assistir à festa na Marquês de Sapucaí. Lula foi convidado pelo governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB) e irá assistir o carnaval acompanhado de Dona Marisa, de seus filhos e sua nora, no camarote do governador, cujo tema será a campanha para o Rio como sede das Olimpíadas de 2016.

É a primeira vez desde que assumiu o governo, em 2003, que Lula se programa para assistir ao carnaval. O camarote deve receber cerca de 60 pessoas, mas haverá uma área exclusiva para Sérgio Cabral, o presidente e seus familiares. Além disso, haverá um esquema especial de segurança, para evitar qualquer constrangimento.

O desfile da escola preferida de Lula, a Beija-Flor, deve acontecer por volta da 1 hora da manhã desta segunda-feira. Para o camarote, também estão esperados a ministra chefe da Casa Civil Dilma Roussef e o governador de São Paulo, José Serra. (Com Agência Estado)