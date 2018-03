Lula inaugura aeroporto e diz que só pousa em local seguro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou, nesta sexta-feira, 28, da inauguração da nova pista do Aeroporto Internacional de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Durante seu discurso bem humorado, o presidente afirmou que a nova pista já foi aprovada e pode receber qualquer avião. "A partir do Boeing presidencial ou do Airbus presidencial, qualquer avião pode pousar aqui, porque agora o aeroporto está provado e comprovado. O pessoal que cuida do meu avião só pousa em aeroporto seguro." O presidente disse isso momentos depois do avião presidencial aterrissar no aeroporto. No seu discurso, Lula destacou o sucesso da política econômica brasileira. Segundo ele, a economia do País não foi afetada pela recente crise americana. "Os americanos que cuidem de sua crise", afirmou. Lula chegou ao local acompanhado do governador do estado, Sérgio Cabral, e do secretário-geral da Presidência da República, Luiz Dulci. O Aeroporto de Cabo Frio é o único sob administração privada com terminal de carga aérea no Brasil. Nesta tarde, o presidente inaugura a nova pista de pouso e um pátio de aeronaves com estrutura para receber vôos nacionais e internacionais de qualquer capacidade. A ampliação da pista de pouso, que hoje tem 2.550 metros de comprimento, exigiu investimentos de R$ 35 milhões dos governos federal, estadual e municipal, além de R$ 5 milhões da concessionária Costa do Sol, operadora aeroportuária. O Aeroporto Internacional de Cabo Frio é o segundo maior aeroporto do estado do Rio e fica a 141 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro.