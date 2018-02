Mãe do prefeito do Rio foi atendida em emergência e operada em hospital público

Mãe do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (PRB), Eris Bezerra Crivella foi operada de uma fratura no punho, neste sábado, 17, no Hospital Municipal Salgado Filho, no bairro do Méier, na zona norte da cidade. A secretaria municipal de Saúde, por meio de sua assessoria de imprensa, informou que ela foi atendida com urgência, como acontece com todos os pacientes que apresentam o mesmo quadro.

“Trata-se de uma cirurgia de urgência, ou seja, exige intervenção rápida. As cirurgias de urgência e emergência estão sendo realizadas regularmente na unidade e D. Eris foi operada esta manhã entre esses procedimentos”, informou.

A secretaria ainda argumentou que a prioridade de atendimento e de cirurgia no hospital municipal é para os casos de maior risco. “Como o tipo de cirurgia no punho realizada por D. Eris não exige que o paciente fique retido ao leito ou um pós-cirúrgico longo, ela pode deixar o hospital logo após a recuperação anestésica”, acrescentou. A mãe do prefeito Crivella recebeu alta e já não está no Salgado Filho.