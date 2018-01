Mãe que abandonou filho em apartamento no Rio é presa

RIO - Foi presa na madrugada desta terça-feira,9, enquanto bebia com dois rapazes em uma bar em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, a mulher de 34 anos que abandonou o filho, de 7, dentro do próprio apartamento na Rua Roberto Dias Lopes, no mesmo bairro. Ao ser presa por agentes da 12ª Delegacia de Polícia (Copacabana), ela estava tranquila e não demonstrou saber da repercussão do crime.

"Ela disse: 'Meu filho está acostumado a ficar sozinho mesmo. Ele sabe se virar'", afirmou a delegada titular da unidade, Izabela Santoni. A mulher foi presa preventivamente por maus-tratos e abandono.

Ela não informou o que estava fazendo nos dois dias em que esteve sumida. A polícia confirmou que a mulher tem um segundo filho, um adolescente de 17 anos que mora com a avó materna.

Na madrugada de segunda-feira, 8, o menino de sete anos precisou ser resgatado do 11º andar do Edifício Titan por bombeiros com o auxílio de uma escada Magirus. Policiais militares, que acionaram os bombeiros do quartel de Copacabana, foram chamados por moradores do prédio.

A criança foi levada para a 12ª DP, em Copacabana. Lá, disse a policiais que estava sozinho há dois dias e que não tinha comida em casa. Segundo uma moradora que não quis ser identificada, a mãe do garoto costuma gritar com ele e deixá-lo sozinho durante longos períodos.

O pai do menino deve chegar ao País na quinta-feira, 11. De acordo com a Polícia Civil, essa foi a promessa do holandês, que vive no México e trabalha em uma plataforma de petróleo, ao Conselho Tutelar, que acompanha o caso. No início da tarde de segunda-feira, a avó materna da criança se apresentou aos conselheiros.

Até a tarde desta segunda-feira, o garoto estava provisoriamente no abrigo Central Taiguara, em Del Castilho, na zona norte do Rio.