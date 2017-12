Mais um homem é esfaqueado em tentativa de assalto na zona norte do Rio

RIO - Horas depois de a chilena Izidora Ribas Carmona, de 32 anos, ser assaltada e ferida com uma facada no pescoço na Glória (zona sul do Rio), e de um homem de 36 anos ser esfaqueado ao tentar defender uma mulher de um roubo na Barra da Tijuca (zona oeste), um jovem de 23 anos foi ferido da mesma forma por assaltantes na zona norte da cidade.

O assalto aconteceu na madrugada de sábado, 23. Alexandre Ribeiro foi atacado por três assaltantes quando saía da Feira de São Cristóvão, na zona norte. Foi esfaqueado quatro vezes - uma no tórax - e hospitalizado. De manhã, estava em observação. Uma mulher que acompanhava Ribeiro não foi ferida. Os três assaltantes fugiram.

Poucas horas antes, na tarde de sexta, 22, na Barra da Tijuca (zona oeste), um homem de 36 anos tentou defender uma mulher que era assaltada e foi esfaqueado. Sofreu ferimentos superficiais em uma das mãos e, depois de socorrido, foi liberado. Dois adolescentes, de 16 e 17 anos, foram detidos, sob acusação do crime.

Segundo a Polícia Militar, a vítima do assalto era uma mulher de 21 anos. Ela estava em um ponto de ônibus na Avenida das Américas quando foi abordada pelos ladrões e começou a gritar por socorro.

A mulher caiu no chão e sofreu escoriações. Ela e o homem foram levados ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, medicados e liberados em seguida. Seus nomes não foram divulgados.

Depois da intervenção do homem que enfrentou a dupla, os assaltantes, que não conseguiram levara nada, fugiram. Dois suspeitos foram localizados por policiais militares na altura do Shopping Downtown e detidos.Foram conduzidos à 16ª DP (Barra), onde, segundo a polícia, foram reconhecidas pelas vítimas.