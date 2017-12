RIO - Morreu na noite desta quarta-feira, 20, mais um policial militar do Estado do Rio de Janeiro, que agora contabiliza 130 mortes de PM em 2017. A média neste segundo semestre foi relativamente menor que a do primeiro: entre janeiro e agosto 100 PMs foram mortos, ante 30 entre setembro e final de dezembro.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O sargento Marcelo Oliveira Diniz pertencia ao 41º Batalhaão, na região de Barros Filho. Na noite de quarta-feira ele fazia patrulhamento no bairro da Anchieta quando criminosos passaram atirando e acabaram atingindo o policial. As informações foram confirmadas pela assessoria de imprensa da PMRJ.

Diniz chegou a ser socorrido e internado em estado grave no Hospital Albert Schweitzer, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes das 21 horas de quarta-feira.