Mais um PM morre em tentativa de assalto na Baixada Fluminense

RIO - O soldado Cristiano Rodrigues de Paula, que trabalhava no Batalhão de Choque (BPChoque) da Polícia Militar, foi morto a tiros na noite deste domingo, 14, em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Segundo as primeiras informações, o PM, que estava de folga, teria reagido a uma tentativa de assalto.

O soldado morreu no mesmo dia em que policiais militares e civis fizeram uma manifestação na Praia de Copacabana , na zona sul do Rio, em protesto contra a morte de agentes. Com a morte de Cristiano, chegou a 110 o número de PMs mortos neste ano, em serviço ou de folga.