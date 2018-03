Mais um suspeito de ser miliciano é preso no Rio

Maciel Valente de Souza, de 33 anos, foi preso em flagrante na sexta-feira, 30, em Mangaratiba, no Rio, acusado de ser o segundo homem na linha hierárquica da milícia conhecida como Liga da Justiça.

Segundo a Polícia Civil, ele foi detido durante a operação Têmis, desencadeada para desarticular a milícia que atua na Zona Oeste do Rio. Contra ele havia dois mandados de prisão, um por formação de quadrilha e outro por homicídio.

De acordo com o delegado Fábio Oliveira Barucke, titular da 35ª DP, o criminoso assumiu o controle daquela organização criminosa após a prisão de Ricardo Teixeira da Cruz, o Batman, por policiais civis, em maio deste ano, no bairro de Paciência, zona oeste do Rio.

Ainda segundo o titular, Maciel foi reconhecido como participante de dois homicídios, praticados no ano passado e este ano, na Favela do Barbante, Campo Grande, zona oeste do Rio.

No momento da prisão, Maciel estava acompanhado do policial militar, José David Ramalho, outro integrante da Liga da Justiça. Com o PM foram aprendidas munições para fuzil calibre 762 e pistola 9mm. O policial foi encaminhado para o Batalhão Especial Prisional (BEP).