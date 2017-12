Mangueira lança app para aproximar escola de samba da favela

RIO - A Estação Primeira de Mangueira lançou este ano um aplicativo chamado simplesmente de "Mangueira" para celular que vai facilitar a integração e a aproximação entre moradores da favela da zona norte do Rio e torcedores com a escola de samba. O recurso foi dividido em três partes.

A primeira área, o aplicativo oficial da escola de samba, mostra notícias, história, ídolos, melhores carnavais, a programação cultural e um quiz. A Rádio Mangueira apresenta artistas locais do samba ao funk e lembra grandes nomes da escola e do samba nacional. A Rede Social da Mangueira é um instrumento para mostrar a favela pelo olhar de quem mora lá. As duas últimas também têm versões web.

Na preparação para o Carnaval 2015 o recurso foi usado durante a escolha do samba-enredo. As músicas foram apresentadas na quadra da escola e o povo votou na que melhor representa o enredo deste ano sobre as mulheres brasileiras. No próximo ano, o aplicativo será usado durante o desfile para ajudar a organizar os mais de 4 mil componentes na avenida.

Este ano, uma versão preliminar foi usada na Marquês de Sapucaí com interação em tempo real com os foliões. Enquanto alas, carros e fantasias entravam na avenida, os usuários que acompanhavam o desfile recebiam informações em tempo real sobre seus significados e como compunham o enredo da escola. O conteúdo será atualizado para o próximo carnaval.

A rádio inclui, além de músicas, entrevistas e uma agenda cultural da comunidade. Na rede social, que será composta majoritariamente por moradores, a ideia é que sejam feitas apenas postagens, comentários e fotos relacionadas à cultura e ao esporte na favela.

"Esse aplicativo cria um canal de comunicação eficaz entre a escola e o público em geral, de dentro e de fora da comunidade. A Mangueira tem quase 90 anos e não acompanhou a evolução das outras escola, que ousaram mais ao longo dos anos. O aplicativo é nossa forma de inovar", disse o vice-presidente de Projetos Especiais da Mangueira, José Pinto Monteiro.

Segundo o diretor de Inteligência de Mercado da escola , Antonio Jorge Alaby, a ideia do aplicativo é "aumentar a interação entre a comunidade e o mundo e unir tradição e inovação", já que a Mangueira é uma marca conhecida internacionalmente. "Agora, inevitavelmente, cabe às outras escolas lançarem seus próprios aplicativos para aproximarem suas comunidades, mas a Mangueira tinha que ser a pioneira nisso", brincou.

O aplicativo está disponível para download na Apple Store, Google Play e Windows Phone Store.