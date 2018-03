MC Carol lança música 'Marielle Franco'; assista ao videoclipe

RIO - A cantora de funk MC Carol lançou nesta quarta-feira, 21, o videoclipe Marielle Franco, em homenagem à vereadora do Rio de Janeiro assassinada a tiros na semana passada e a "todas as mulheres negras vítimas de violência", segundo afirmou.

O vídeo começa com a fala emocionada de uma mulher que perdeu o neto de 12 anos e mostra na sequência uma manifestação no Morro do Preventório, em Niterói, na região metropolitana do Rio, onde um morador foi baleado após ter uma muleta confundida com uma arma.

O clipe traz ainda imagens de atos em homenagem a Marielle e notícias de casos de violência nas comunidades fluminenses.

"Vocês querem nos matar, nos controlar / Vocês não vão nos calar", diz a funkeira no início da canção. "O povo preto está sofrendo todo dia / Eu não aguento mais viver oprimida nesse País sem democracia / Tô me sentindo acorrentada, desmotivada / Eu estava naquele carro, fui executada", afirma MC Carol em referência ao assassinato da vereadora.

Em sua página no Facebook, a artista agradeceu as mensagens de apoio após a divulgação de Marielle Franco e se disse emocionada com o resultado do vídeo.

"Eu tive que pesquisar reportagens para colocar no vídeo e doeu, doeu muito", escreveu MC Carol. "Nossa, aquela senhora falando no início me fez chorar muito, e toda vez que eu vejo o vídeo eu me emociono."