Médica carioca é encontrada amarrada e morta em casa de veraneio em Búzios

RIO DE JANEIRO - Uma médica carioca foi encontrada morta na noite de sábado, 27, em sua casa no condomínio Baía Formosa, em Búzios, na costa fluminense. Maria Julia Matteotti Cavalcanti M. de Oliveira, 66, estava amarrada.

Segundo informações da 127ª Delegacia de Polícia (DP de Búzios), um procedimento foi instaurado para apurar a causa da morte. A polícia suspeita que a vítima tenha sido estrangulada.

A ginecologista é moradora do Leblon, na zona sul do Rio, e utilizava a casa no litoral para passar os finais de semana.

A polícia civil informou ainda que foi realizada uma perícia minuciosa no local e um amplo trabalho de investigação está em andamento para esclarecer todas as circunstâncias do crime assim como a sua autoria.