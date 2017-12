Médico esfaqueado em assalto na Lagoa morre

Atualizado às 21h14

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

RIO - Esfaqueado na noite de terça-feira, 19, por assaltantes enquanto pedalava na ciclovia ao redor da Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio, o médico Jaime Gold, de 56 anos, morreu no fim da madrugada desta quarta, 20, no Hospital Miguel Couto. O crime aconteceu durante a troca de turno dos policiais que costumam ficar naquele trecho de uma das áreas com o metro quadrado mais caro do Rio.

Menos de 24 horas após o ataque que matou o médico, uma mulher de 31 anos foi esfaqueada em uma tentativa de roubo em São Conrado, também na zona sul. Atingida nas duas pernas, Lorena Tristão, que é formada em Relações Internacionais, sofreu ferimentos superficiais e está bem, em casa.

Horas antes, o governador Luiz Fernando Pezão (PMDB) classificara como “lamentável” a morte do médico. “Sofro a cada morte, é um pedaço da gente que vai embora.” Para ele, “só a polícia não adianta” para reduzir a criminalidade. “Se é para cumprir essa lei que está aí, temos de discutir o papel da polícia.” Pezão disse que a legislação penal é suave para alguns crimes. “O policial entra com a pessoa por uma porta da delegacia, ela sai pela outra.”

O secretário de Segurança José Mariano Beltrame disse em uma rede social que o crime era “inadmissível”. “Um lugar como a Lagoa Rodrigo de Freitas não pode, de maneira nenhuma, ser alvo desse tipo de atitude porque é um local que todos frequentamos. É um cartão-postal. Não podemos admitir, de maneira nenhuma, que ações dessa natureza aconteçam.”

Testemunha. Um frentista de um posto de combustíveis que fica perto do local do crime disse à polícia ter testemunhado o ataque ao ciclista por dois jovens que dividiam uma bicicleta. Segundo o relato, os agressores nem chegaram a dominar a vítima: aproximaram-se e a golpearam com uma “faca enorme”. Em seguida, pegaram a bicicleta e o celular do médico e fugiram.

O primeiro a prestar socorro a Gold foi o também médico Roberto Oberg, de 33 anos. “Estava correndo e vi umas senhoras berrando, levantando os braços. Quando cheguei mais perto, vi uma pessoa apoiada no arbusto e sangue escorrendo no chão. Me identifiquei como médico. Ele disse que também era médico e que foi vítima de assalto”, disse à Rádio CBN.

Oberg orientou Gold a deitar e tentou estancar o sangue. “Ele tinha um ferimento na axila e o principal era no abdômen, do lado esquerdo, de onde saía uma víscera que não foi possível identificar. Só deu para tentar estancar o sangue e chamar ajuda.” Segundo Oberg, a vítima foi perdendo a consciência.

Os bombeiros levaram Gold para o hospital, onde foi operado e morreu. As facadas atingiram o abdome e o tórax, perfurando um pulmão. Na ciclovia restou uma poça de sangue, ainda visível pela manhã. Na mureta em frente foi fixado cartaz onde se lia: “Eu não mereço ser esfaqueado! Luto”.

Olimpíada. Cartão-postal carioca, a Lagoa lidera o ranking do IDS organizado pelo Instituto Pereira Passos, vinculado à prefeitura. Os prédios da área estão entre os mais caros do Rio - o m² custa R$ 17,5 mil. Na Olimpíada de 2016, ela receberá competições de remo e canoagem.

Para a Divisão de Homicídios, houve latrocínio (roubo seguido de morte). Os investigadores buscam imagens de câmeras dos prédios e o código do celular da vítima para localizar os ladrões. Três testemunhas já foram ouvidas. “Se alguém viu, apelamos para que entre em contato”, disse o delegado Rivaldo Barbosa.

No outro crime registrado na tarde de quarta, a vítima atravessava a pé uma passagem subterrânea na frente do Golf Club, quando foi abordada por um assaltante. Após desferir a facada, que atingiu a vítima de raspão, ele fugiu sem levar nada.