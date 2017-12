Menina de 7 anos é morta por bala perdida em favela da Maré

RIO - Uma menina de 7 anos morreu vítima de bala perdida, na noite desta quarta-feira, 15, na favela Parque União, que fica no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro. Fernanda Adriana Caparica Pinheiro foi atingida no tórax enquanto brincava no terraço de sua casa. Ela chegou a ser levada por moradores ao Hospital Geral de Bonsucesso, mas não resistiu.

De acordo com a Polícia Militar, não havia operação da corporação no momento. A suspeita é de que a menina teria sido atingida durante uma troca de tiros entre criminosos de facções rivais que disputam o tráfico de drogas na região.

Pelas redes sociais, moradores relataram que o tiroteio durou a noite inteira na favela. Eles também lamentaram a morte da menina. A tia de Fernanda, que mudou a foto do seu perfil pela imagem da menina, escreveu: "Minha sobrinha, como pode senhor, não estou aceitando isso, não acredito. Logo minha bonequinha".

A mãe da criança, Thayana Santos, mudou a foto de seu perfil no Facebook para uma flor e a palavra "luto". Amigos responderam com mensagens de apoio.

"Thay, que Deus te dê força porque nessas horas só Deus mesmo para dar força, amiga. O céu está em festa com a chegada de mais uma anjinha que sempre vai ser lembrada em nossos corações, saudade eterna Nandinha", escreveu uma amiga.

As investigações estão sendo feitas pela Divisão de Homicídios da Capital.