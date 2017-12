Menina é atingida na nuca por bala perdida em Santa Teresa

RIO - A estudante Taís de Souza Santos, de 13 anos, foi ferida na nuca por uma bala perdida na noite desta terça-feira, 5, quando estava dentro de casa, no Morro dos Prazeres, em Santa Teresa, na região central do Rio de Janeiro. Ela está internada em estado grave no Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro.

O tiroteio por volta das 23 horas durante um confronto entre policiais militares e criminosos, que atacaram os PMs durante um patrulhamento de rotina. Ainda não se sabe se o tiro que atingiu a estudante partiu de armas dos policiais ou dos criminosos. Isso poderá ser definido pela perícia.

Antes do tiroteio em que Taís acabou ferida, houve outro, durante a tarde, sem vítimas.