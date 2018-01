Menina é atingida por bala dentro de escola no Jacarezinho Uma menina foi baleada dentro da Escola Municipal Ciep Vinicius de Moraes, na favela do Jacarezinho, na zona norte, na manhã desta segunda-feira, 22. J.N.G.P., de 8 anos, estava no pátio quando foi atingida e levada por bombeiros para o Hospital Salgado Filho, no Méier. Segundo as primeiras informações, seu estado de saúde é estável. Aguarde mais informações. Veja também: Polícia faz operações em favelas no Rio; há troca de tiros