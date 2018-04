Menina morre com tiro na cabeça após tentativa de assalto em Mangaratiba, no sul fluminense

RIO - Uma criança de apenas três anos de idade morreu após levar um tiro na cabeça na manhã deste sábado, em Conceição do Jacareí, no município de Mangaratiba, no litoral Sul Fluminense. A menina Brenda Valentina Alves de Oliveira teria sido atingida depois de bandidos abordarem seu pai, que tentou fugir com o carro em que estava a menina.

Segundo o comando do 33º Batalhão de Polícia Militar, de Angra dos Reis, uma equipe policial que fazia patrulhamento em Conceição do Jacareí foi acionada pela família da criança. O crime aconteceu na Rua Dois, no Morro do Chapéu. De acordo com investigações da 165ª Delegacia de Polícia, de Mangaratiba, dois homens envolvidos com o tráfico de drogas na região entraram na casa dos pais da menina, Hadyra Renata Alves Pereira e Maxilei de Oliveira Neves.

O pai de Brenda contou à polícia que estava saindo para trabalhar, quando foi abordado pela dupla de traficantes. Ele teria entrado no carro e arrancado, mas os bandidos fizeram vários disparos de arma de fogo contra o veículo. Um dos tiros atingiu Brenda, que estava no banco de trás do automóvel.

Maxilei acredita que os criminosos estavam tentando atingi-lo, por ter se desentendido há dois dias com um homem conhecido como “Chuck”, também envolvido com o tráfico de drogas.

A polícia informou que um dos dois criminosos já foi identificado: Leonardo dos Santos Minas.

A menina ainda foi levada para o Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, bairro da zona oeste do Rio. Os médicos tentaram salvar a criança, que chegou hospital com parada cardiorrespiratória, mas a menina não resistiu e morreu no hospital, informou a Secretaria Municipal de Saúde do Rio.