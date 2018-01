Menino de 9 anos morre em acidente durante recreio na escola

RIO - O menino Cauã Braga Pedrosa, de 9 anos, aluno do colégio Souza Marques, em Cascadura, na zona norte do Rio, morreu na tarde desta sexta-feira, 6, após um acidente que aconteceu durante o intervalo da aula, pela manhã.

Segundo colegas narraram à Polícia Civil, Cauã sentou-se na extremidade de um banco de madeira cujo assento estava solto. Pressionado pelo peso da criança, o assento se deslocou e a outra ponta da madeira atingiu o aluno na cabeça. Cauã sofreu traumatismo craniano.

Levado ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes (zona oeste), o menino não resistiu ao ferimento e morreu enquanto era atendido.

À reportagem, o colégio informou apenas que está prestando assistência à família do aluno e que cancelou as aulas na próxima segunda-feira, 9, em função do luto decretado na unidade de ensino.