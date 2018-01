Menor acusado da morte de João Hélio está desaparecido

E., de 19 anos, um dos jovens acusado da morte do menino João Hélio, de 6 anos, ocorrida no Rio de Janeiro em fevereiro de 2007, "encontra-se em lugar incerto e não sabido", segundo informou o Ministério Público (MP) do Rio nesta terça-feira, 23. As promotoras Denise Geraci e Maria Cristina Magalhães, da Promotoria de Execução de Medidas Socioeducativas, querem que o rapaz se apresente à Justiça.

Veja também:

Justiça do Rio liberta envolvido em morte de João Hélio

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Audiência de envolvido na morte de João Hélio é adiada

Apesar de estar desaparecido, ele não é considerado foragido, já que está sob medida protetiva, de acordo com o órgão, que diz que o jovem não está nem na casa da mãe e nem sequer no Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente (CRIAAD).

Na semana passada, E. foi incluído no Programa de Proteção à Criança e ao Adolescente Ameaçado de Morte (Ppcaam), da Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH), e na última segunda-feira, 22, o MP deu entrada em um pedido de anulação da inclusão do jovem neste programa.

Segundo o MP, se o pedido de anulação for aceito pelo juiz, o órgão entrará com um mandado de busca e apreensão para saber onde ele se encontro no momento.

O advogado Carlos Nicodemos, coordenador da ONG Projeto Legal, disse que protocolou, no último sábado, um pedido para que o Ministério Público ouvisse E. e os pais dele. De acordo com Nicodemos, dois promotores receberam a petição e indeferiram o depoimento.

Eles alegaram que o rapaz se encontra em medida protetiva no Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM), já prestou depoimento à Justiça e que o caso deveria ser apreciado pelas promotoras. "Se desde sábado eu tento fazer com que o MP escute as razões do jovem e dos pais para a inclusão no programa de proteção, como as promotoras alegam agora que ele está em local incerto?", questionou o advogado.

Depois de cumprir três anos de medida socioeducativa, o jovem foi liberado no último dia 10, pouco depois de completar a maioridade. Na sentença, o juiz determinou a "progressão da medida, inserindo-o no regime de semi-liberdade", a ser cumprida no Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente (CRIAAD), segundo o MP.

(Com Pedro Dantas, da sucursal do Rio)