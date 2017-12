Menores infratores fazem princípio de rebelião no Rio

RIO - Menores infratores fizeram um princípio de rebelião na unidade de internação Educandário Santo Expedito, em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, na noite de segunda-feira, 20. Seis jovens atearam fogo em roupas e colchões. Eles utilizaram um pedaço de espuma do colchão e faíscas de fios desencapados da lâmpada para dar início ao incêndio. A ação destruiu completamente dois alojamentos do local chamado "módulo 6" .

Os agentes do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) foram para o local controlar o fogo e o tumulto, que começou por volta das 19 horas, mas segundo os funcionários, os menores lançaram objetos contra eles, na tentativa de impedi-los. O educandário faz parte do Complexo de Gericinó.

A situação só foi controlada após o acionamento de agentes da Coordenação de Segurança e Inteligência do órgão. Eles conseguiram controlar o fogo sem ajuda do Corpo de Bombeiros e não tiveram feridos. A ocorrência foi feita na 34ª Delegacia de Polícia (Bangu). De acordo com o Degase, os seis jovens envolvidos vão responder a um novo processo judicial, como ato infracional praticado durante o cumprimento da medida socioeducativa.