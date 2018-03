Milhares de pessoas se reúnem na 13ª Parada Gay no Rio

Milhares de pessoas se reuniram nesta tarde na Avenida Atlântica, em Copacabana, para participar da 13ª Parada de Orgulho LGBT-Rio (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transexuais). O evento levou para o mais conhecido bairro da cidade música em trios elétricos e as cores do arco-íris. O evento teve a participação do governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e do ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc. Durante a parada, Cabral lembrou que o Estado foi o primeiro a garantir o direito à pensão a companheiros do mesmo sexo no funcionalismo público. Na caminhada pela orla de Copacabana, líderes do movimento de orgulho gay repetiram palavras de ordem contra "os políticos que pregam o fundamentalismo ideológico contra os homossexuais". Pelas ruas do bairro não faltaram as típicas alegria e irreverência das dragqueens. Também foram muitas as fantasias inspiradas na cantora Madonna, que fará show em dezembro no Rio.