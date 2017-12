Militar é morto após disparo acidental em batalhão no Rio

RIO - Um militar morreu e outro ficou ferido após um disparo acidental na manhã desta quinta-feira, 7, dentro do 1º Batalhão de Engenharia de Combate (Escola), em Santa Cruz, na zona oeste do Rio. Os nomes dos militares não foram divulgados, e um processo investigativo vai apurar as circunstâncias do acidente, segundo o Comando Militar do Leste (CML).

O acidente ocorreu por volta das 11h40. Os dois foram levados para o Hospital Pedro II, também em Santa Cruz, mas um dos feridos não resistiu e morreu. O outro militar atingido pelo disparo passa bem e seu estado de saúde é estável.

Em nota, o Comando Militar do Leste (CML) informou lamentar o ocorrido e que todo apoio está sendo prestado à família das vítimas.