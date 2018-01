Militar morre atropelado por trem no RJ durante exercício

Um militar do Exército morreu atropelado por um trem e dois ficaram feridos num exercício em Mangaratiba, Litoral Sul do Rio. O Comando Militar do Leste (CML) não deu detalhes sobre como se deu o atropelamento. O órgão informou que o acidente foi por volta das 5 horas, durante um exercício militar previsto no Plano de Disciplinas do Curso de Ações de Comandos.

O 2º Tenente André Cezar Gonçalves, que morreu, servia no 2º Batalhão de Fronteira, em Cáceres, no Mato Grosso. No Hospital Central do Exército, estão internados o 2º Tenente Filipe de Jesus Santos, do 61º Batalhão de Infantaria de Selva, de Cruzeiro do Sul, no Acre, e o 2º Tenente Glauber Weber Ferreira dos Reis, do 1º Batalhão de Infantaria de Selva - Aeromóvel, de Manaus, no Amazonas. O tenente Jesus sofreu grave lesão em uma das mãos, passou por uma cirurgia e está em observação. O 2º tenente Weber sofreu corte superficial na cabeça.

Um Inquérito Policial Militar (IPM) já foi instaurado para apurar as circunstâncias do acidente, e só ao fim da investigação serão divulgados mais informações sobre como ocorreu o acidente, segundo o CML. "O Exército Brasileiro está prestando todo o apoio aos militares e seus familiares", afirmou o CML.