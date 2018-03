Militares reforçam patrulhamento nas zonas norte, sul e central do Rio

RIO - Trinta e nove dias após o início da intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, os militares das Forças Armadas começaram nesta segunda-feira, 26, a reforçar o patrulhamento nas ruas das regiões norte, sul e central da cidade. Além dos militares, participam desse reforço no policiamento integrantes da Força Nacional de Segurança, policiais militares e guardas municipais. A informação foi divulgada em nota do Gabinete de Intervenção Federal (GIF).

Segundo a nota, esse reforço vai abranger "áreas de grande circulação de pessoas e veículos na cidade", concentrando-se "particularmente nas zonas sul e norte e em parte da zona central".

Nesta segunda-feira, as tropas das Forças Armadas circularam pela cidade e fizeram reconhecimentos para escolher os pontos onde permanecerão a partir desta terça-feira, 27. Segundo o GIF, alguns pontos já selecionados são o cruzamento das Avenidas Presidente Vargas e Rio Branco, no centro, a Praia de Copacabana na altura do Copacabana Palace e a orla de Botafogo na altura do Botafogo Praia Shopping, na zona sul. O patrulhamento fixo nesses pontos vai começar nesta terça, diz o GIF.

O gabinete não informou quantos agentes de segurança estão envolvidos no novo esquema de policiamento.

Embora na semana passada as Forças Armadas tenham confirmado que sairão gradualmente da Vila Kennedy, na zona oeste, devolvendo a responsabilidade pelo patrulhamento à Polícia Militar, por enquanto "é dado prosseguimento, pelas Forças Armadas, ao reforço de patrulhamento na Comunidade Vila Kennedy", informa a nota.

O bairro começou a receber operações pontuais das Forças Armadas em 23 de fevereiro, e desde 12 de março os militares fazem patrulhamento na Vila Kennedy durante o dia, até as 18 horas. Durante a noite, o policiamento ostensivo fica a cargo exclusivo da Polícia Militar.