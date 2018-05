Militares são rendidos por criminosos na Maré, mas conseguem fugir

RIO - Dois militares do Exército foram rendidos por criminosos, na noite desta quinta-feira, 17, nas imediações da Vila do João, no complexo de favelas da Maré, na zona norte do Rio, depois que o veículo em que trafegavam sofreu uma pane na Linha Vermelha (via expressa que liga a Baixada Fluminense ao centro do Rio). Eles conseguiram fugir a pé. Saíram ilesos, mas abandonaram o veículo e seus pertences. Segundo o Comando Militar do Leste (CML), tanto o carro como os objetos das duas vítimas foram recuperadas.

Segundo o CML, “por volta das 20h30 (...) uma viatura administrativa do Exército, em deslocamento pela Linha Vermelha, apresentou pane próximo à comunidade Vila do João, no complexo da Maré. O motorista e o passageiro, ambos em trajes civis por estarem retornando de viagem a serviço, foram abordados de surpresa por criminosos, logrando êxito em evadir-se a pé do local. Ato contínuo, foram contatados policiais militares que patrulhavam a região, resultando na fuga dos criminosos. A viatura e todos os pertences dos militares foram recuperados. Não houve feridos ou danos materiais”.