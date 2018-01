Ministério da Justiça prorroga Força Nacional no Rio até o fim do ano

RIO - O Ministério da Justiça autorizou a prorrogação da Força Nacional de Segurança Pública no Rio de Janeiro até o final deste ano. A decisão foi publicada no Diário da Oficial da União, desta segunda-feira, 31. De acordo com o órgão, as equipes continuarão realizando ações de segurança pública, em apoio ao Governo do Estado, "na recuperação da ordem pública, através do policiamento ostensivo".

A portaria que autoriza a continuidade da operação é assinada pelo ministro Torquato Jardim. No documento, está prevista "a atuação das equipes nas ações de policiamento ostensivo, polícia judiciária, e perícia forense". " O objetivo é reduzir o número de homicídios dolosos e combater a criminalidade organizada transnacional, em especial ao tráfico de drogas e de armas", disse o ministério, por meio de nota.

A operação faz parte do Plano Nacional de Segurança Pública e tem o apoio de outras forças de segurança do estado, como as polícias civil e militar. Também conta com o reforço da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A Força Nacional realiza ações no Rio desde dezembro de 2016 a pedido do governo local.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Os profissionais disponibilizados pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública obedecem ao planejamento definido pelos entes envolvidos na operação. O prazo do apoio prestado pela FNSP poderá ser prorrogado, se necessário", informou o órgão.